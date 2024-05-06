У 2016 році український важкоатлет, який майже здобув медаль на Олімпійських іграх. Важкоалет помер у неділю, 5 травня.

Про це повідомив державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк на своїй сторінці у Facebook.

Він помер під час виконання обов’язків на передовій у війні проти Росії.

Олександр Пєлєшенко, дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики, вступив до лав української армії в 2022 році.

“З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр став до лав ЗСУ. Вчора надійшла сумна звістка про його загибель”, — повідомляється на сторінці НОК України у Telegram.

На момент смерті Пєлєшенку було 30 років.

На великих міжнародних турнірах важкоатлет виступав у період з 2015 до 2017 років, після чого у 2018-му його відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест, який виявив в його організмі заборонену речовину хлорталідон.

Відсторонення важкоатлета спливало у 2026 році.