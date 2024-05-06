Про це повідомив державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк на своїй сторінці у Facebook.
Він помер під час виконання обов’язків на передовій у війні проти Росії.
Олександр Пєлєшенко, дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики, вступив до лав української армії в 2022 році.
“З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр став до лав ЗСУ. Вчора надійшла сумна звістка про його загибель”, — повідомляється на сторінці НОК України у Telegram.
На момент смерті Пєлєшенку було 30 років.
На великих міжнародних турнірах важкоатлет виступав у період з 2015 до 2017 років, після чого у 2018-му його відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест, який виявив в його організмі заборонену речовину хлорталідон.
Відсторонення важкоатлета спливало у 2026 році.