Про це повідомила сестра військового.

До повномасштабної війни Павло був проєктним менеджером у фонді Сергія Притули та учасником багатьох громадських ініціатив. У квітні 2022 року він пішов служити в ЗСУ та зосередився на аеророзвідці.

“Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом”, – написала сестра загиблого захисника. 

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