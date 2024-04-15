Про це повідомила сестра військового.
До повномасштабної війни Павло був проєктним менеджером у фонді Сергія Притули та учасником багатьох громадських ініціатив. У квітні 2022 року він пішов служити в ЗСУ та зосередився на аеророзвідці.
“Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом”, – написала сестра загиблого захисника.
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