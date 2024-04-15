Про повідомляє “Эхо Кавказа”.
Учасники акції запалюють фаєри і скандують: “Ні російському закону”.
Як повідомляє “Эхо Кавказа”, юридичний комітет під час засідання 15 квітня підтримав законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”.
Засідання відбувалося за умов обмежень, які запровадив парламент.
В державній будівлі діяв “жовтий” безпековий рівень, а з представників ЗМІ до законодавчого органу пустили лише журналістів телекомпаній.
Очікується, що документ у першому читанні обговорять на сесії парламенту, яка відбудеться 16 квітня.
Нагадаємо, що сьогодні повідомлялось, що наступна акція протесту проти законопроєкту відбудеться перед парламентом увечері о 19:00.
- У Грузії починають розгляд “російського закону” про “іноагентів”
- У парламенті Грузії під час розгляду законопроєкту “про іноагентів” сталася бійка
- Протягом дня росіяни обстріляли Сумщину з мінометів, завдали авіаудару та скинули авабомбу