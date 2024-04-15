У Грузії тисячі людей зібралися під парламентом на акцію проти ухвалення законопроєкту щодо "іноагентів".

Про повідомляє “Эхо Кавказа”.

Учасники акції запалюють фаєри і скандують: “Ні російському закону”.

Як повідомляє “Эхо Кавказа”, юридичний комітет під час засідання 15 квітня підтримав законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”.

Засідання відбувалося за умов обмежень, які запровадив парламент.

В державній будівлі діяв “жовтий” безпековий рівень, а з представників ЗМІ до законодавчого органу пустили лише журналістів телекомпаній.

Очікується, що документ у першому читанні обговорять на сесії парламенту, яка відбудеться 16 квітня.

Нагадаємо, що сьогодні повідомлялось, що наступна акція протесту проти законопроєкту відбудеться перед парламентом увечері о 19:00.