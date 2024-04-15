Про це повідомила Сумська обласна військово-цивільна адміністрація.
“Протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Ямпільська громади”, — йдеться в повідомленні.
Конкретно обстріли відбулися у наступних районах:
1. Великописарівська громада: ворог бив з мінометів, що спричинило два вибухи.
2. Ямпільська громада: зафіксований авіаудар, що призвів до одного вибуху.
3. Краснопільська громада: з ворожого літака здійснено пуск авіаційної бомби та мінометний обстріл, у результаті чого сталося чотири вибухи.
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