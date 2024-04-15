Інцидент стався у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Повідомляє ДСНС України.

Внаслідок детонації вибухівки трактор пошкоджено.

“Механізатор отримав легкі поранення, від госпіталізації він відмовився”, – йдеться у повідомленні.