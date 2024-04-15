Інцидент стався у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.
Повідомляє ДСНС України.
Внаслідок детонації вибухівки трактор пошкоджено.
“Механізатор отримав легкі поранення, від госпіталізації він відмовився”, – йдеться у повідомленні.
На місці події працювали рятувальники, сапери ДСНС та правоохоронці.
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