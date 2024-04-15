Інцидент стався у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Повідомляє ДСНС України.

Внаслідок детонації вибухівки трактор пошкоджено.

 “Механізатор отримав легкі поранення, від госпіталізації він відмовився”, – йдеться у повідомленні.

На місці події працювали рятувальники, сапери ДСНС та правоохоронці.

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