Щоб відключень було якомога менше, люди вже зараз повинні почати економити електроенергію.

Так важає експертка з енергетичної безпеки Київського аналітичного центру з питань енергетики DiXi Group Олена Лапенко.

Вона сказала, що найбільший ефект від економії буде тоді, коли люди перенесуть споживання електроенергії на нічні години.

Для цього вона радить користуватися таймером на пральних чи посудомийних машинках або електроплитах, які програмують їхню роботу на нічний час.

«Бойлери, чайники, пральні і посудомийні машини машинки краще вмикати у світлу пору доби або вночі. Якщо є альтернатива – кип’ятити воду на газу, – то краще користуватися газовим чайником», — рекомендує експертка.

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що в Україні можуть обмежити електропостачання.

А компанії-постачальники електроенергії закликали українців щодня економити електроенергію в пікові години.