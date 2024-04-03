Про це повідомляє Міноборони Британії.
Підприємство Defence Equipment & Support, яке входить до структури оборонного відомства Британії, повідомило, що Україна на поточний момент є найбільш замінованою країною у світі.
Тому воно уклало контракт із компанією Pearson Engineering на постачання обладнання. Його передала армія Британії, а підприємство має відремонтувати.
Обладнання дозволить бронетехніці прокладати безпечні маршрути.
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