У лютому президент Франції Емманюель Макрон провів конфіденційні розмови з президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб переконати їх змінити стратегію Заходу щодо війни Росії проти України.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що французький президент сказав лідерам, що західні країни повинні зайняти позицію стратегічної двозначності щодо Росії, яка залишить на столі всі військові варіанти.

WSJ пише, що ця ідея радикально відрізняється від позиції, яку США займали від початку повномасштабного вторгнення. Вашингтон намагався уникнути дій, які могли б спровокувати Москву.

Макрон навпаки хотів припинити транслювати “червоні лінії” Заходу і натомість змусити Кремль здогадуватися.

Американські чиновники сказали, що Байден поставив під сумнів необхідність зміни стратегії. Шольц загалом виступив проти цієї ідеї. Канцлер Німеччини заявив, що така стратегія ризикує розділити союзників і зробити країни НАТО стороною конфлікту.

Макрон телефонував лідерам, щоб сказати, що хоче використати майбутній саміт у Парижі для того, щоб надіслати послання Путіну, що західні столиці не виключають військові варіанти. Шольц сказав, що він та союзники будуть змушені відкинути ідеї Макрона. Крім того, канцлер попереджав, що це може породити відчуття роз’єднаності серед союзників.

Зміну стратегії також обговорювали перед початком саміту в Єлисейському палаці. І попри те, що союзники не відкинули цю ідею, Макрон зробив заяву, що консенсусу з приводу відправки військ немає, але нічого не можна виключати.