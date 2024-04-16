Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на початку переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном він порушить питання торгових правил, війну Росії в Україні та тему клімату, підкресливши зростаючий список проблем, що дві країни мають розв'язати.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Ми прагнемо зміцнювати засновану на правилах систему глобальної торгівлі та розвивати її далі разом з іншими членами Світової організації торгівлі”, – заявив німецький лідер перед початком переговорів у Пекіні.

Шольц також сказав, що поговорить з китайським лідером про те, “як ми можемо зробити більший внесок у справедливий мир в Україні”.

За його словами, Німеччині та Китаю необхідно працювати разом, щоб знайти рішення, що допоможуть зупинити зміну клімату та здійснити перехід до “зеленої” енергетики соціально справедливим способом.

Сі Цзіньпін наголосив на важливості китайсько-німецьких зв’язків, оскільки світ стикається з “все більшою кількістю викликів і ризиків”. Він додав, що обидві країни мають “об’єднатися, щоб внести більшу визначеність” на міжнародному рівні.