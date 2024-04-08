Про це повідомив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт за даними агентства Bloomberg.
Під час візиту, який розпочнеться 14 квітня, Шольц також планує відвідати водневий завод, керований німецькою компанією, у Чунціні, а наступного дня він виступить із промовою в одному з університетів у Шанхаї.
Зустріч канцлера з головою уряду КНР Лі Цяном і Сі Цзіньпіном відбудеться наприкінці візиту, 16 квітня.
Поміж питань, які будуть обговорюватися, також буде і повномасштабна війна Росії проти України.
“Думаю, що Китай має вплив на РФ, і ми хотіли б, щоб Пекін зміг використати цей вплив”, — заявляв Гебештрайт.
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