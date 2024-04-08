Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує зустрітися з Сі Цзіньпіном у межах свого чотириденного візиту до Китаю, який розпочнеться 16 квітня.

Про це повідомив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт за даними агентства Bloomberg.

Під час візиту, який розпочнеться 14 квітня, Шольц також планує відвідати водневий завод, керований німецькою компанією, у Чунціні, а наступного дня він виступить із промовою в одному з університетів у Шанхаї.

Зустріч канцлера з головою уряду КНР Лі Цяном і Сі Цзіньпіном відбудеться наприкінці візиту, 16 квітня.

Поміж питань, які будуть обговорюватися, також буде і повномасштабна війна Росії проти України.

“Думаю, що Китай має вплив на РФ, і ми хотіли б, щоб Пекін зміг використати цей вплив”, — заявляв Гебештрайт.