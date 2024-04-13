Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні "не буде короткою", і Заходу доведеться ще довго надавати озброєння нашій країні.

Про це політик сказав в інтерв’ю TAZ.

“Я завжди говорив, що Росія не повинна виграти цю війну. І швидко стало ясно, що це не буде коротка війна. Нам ще довго доведеться постачати в Україну зброю і боєприпаси”, — сказав Шольц.

Канцлер Німеччини ухилився від відповіді на запитання, коли може закінчитися війна в Україні, сказавши лише, що “наразі ніхто не може відповісти на це запитання”. Водночас він наголос, що Німеччина підтримуватиме Україну “стільки, скільки це необхідно”.

На думку Шольца час вести переговори з Путіним ще не настав, оскільки для цього необхідно, аби російські війська звільнили територію України.

“Говорити з Путіним будемо, коли прийде час. У будь-якому випадку, коли Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен відмовитися від своєї кампанії й вивести війська. […] Я не виключаю подальших дискусій у майбутньому. З ініціативи українського уряду є дипломатичні зусилля на рівні радників з національної безпеки, куди входять і країни глобального півдня — це важливо”, — наголосив німецький канцлер і додав, що такі розмови можуть бути корисними, коли ви відчуваєте, що можете змінити ситуацію.