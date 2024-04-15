Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що групу створив керівник лісгоспу у 2018 році.

“Посадовці незаконно, без жодних дозволів та погоджень видавали документи для проведення рубок на ділянках, які вже понад 20 років не є в підпорядкуванні лісового господарства, а входять до складу Національного парку”, – йдеться у повідомленні бюро.

Як вважає слідство, зрубану деревину підозрювані продавали населенню, прибуток привласнювали. Протягом кількох років це завдало збитків екології на майже 250 мільйонів гривень, підрахували в ДБР.

До складу групи, окрім керівника підприємства, входили виконувач обов’язків головного лісничого, лісничий та інженер з охорони та захисту лісу. Вони незаконно санкціонували та забезпечували рубку цінних дерев різних порід.

Усім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та у незаконній порубці та збуті дерев на території природно-заповідного фонду.

У ДБР уточнили, для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов. Також до суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів – тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.