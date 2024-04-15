Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.
“Після зради та втечі, він дав велике інтерв’ю одному з російських видань, де розповів, що підривною діяльністю проти України займався з 2014 року, ще під час служби на Луганщині. Чоловік надавав терористам з так званої ЛНР інформацію про розміщення підрозділів збройних сил України”, — йдеться в повідомленні.
З початку повномасштабного вторгнення РФ обвинувачений став активніше співпрацювати з російською ФСБ. Він служив у прикордонних підрозділах у Лисичанську та отримана від нього інформація нібито допомагала російським військовим завдавати точних ударів по позиціях ЗСУ.
В ДБР розповідають, що колишній правоохоронець, діставши поранення і пройшовши реабілітацію, перевівся на Закарпаття та в червні 2022 року очолив групу кіберзахисту відділення зв’язку одного з прикордонних підрозділів.
“Зрадник вихвалявся, що на цій посаді він продовжував передавати дані російським спецслужбам. А коли дізнався, що його збираються перевіряти – повідомив про це своїм кураторам з Кремля”, — повідомляють в ДБР.
За вказівкою кураторів, як вважає слідство, обвинувачений у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною, надалі вилетів у Стамбул, а вже звідти – до Москви.
“Зрадник розповів, що його родина вже отримала російське громадянство і він нібито планує оселитися на Далекому Сході, де йому пропонують роботу та житло”, — зазначається в повідомленні бюро.
Чоловіка обвинувачують у державній зраді, дезертирстві та привласненні військового майна. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
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