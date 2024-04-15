ДБР завершило досудове розслідування щодо військового, який, за даними слідства, служив на Закарпатті більше року та був агентом російських спецслужб.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

“Після зради та втечі, він дав велике інтерв’ю одному з російських видань, де розповів, що підривною діяльністю проти України займався з 2014 року, ще під час служби на Луганщині. Чоловік надавав терористам з так званої ЛНР інформацію про розміщення підрозділів збройних сил України”, — йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ обвинувачений став активніше співпрацювати з російською ФСБ. Він служив у прикордонних підрозділах у Лисичанську та отримана від нього інформація нібито допомагала російським військовим завдавати точних ударів по позиціях ЗСУ.

В ДБР розповідають, що колишній правоохоронець, діставши поранення і пройшовши реабілітацію, перевівся на Закарпаття та в червні 2022 року очолив групу кіберзахисту відділення зв’язку одного з прикордонних підрозділів.

“Зрадник вихвалявся, що на цій посаді він продовжував передавати дані російським спецслужбам. А коли дізнався, що його збираються перевіряти – повідомив про це своїм кураторам з Кремля”, — повідомляють в ДБР.

За вказівкою кураторів, як вважає слідство, обвинувачений у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною, надалі вилетів у Стамбул, а вже звідти – до Москви.

“Зрадник розповів, що його родина вже отримала російське громадянство і він нібито планує оселитися на Далекому Сході, де йому пропонують роботу та житло”, — зазначається в повідомленні бюро.

Чоловіка обвинувачують у державній зраді, дезертирстві та привласненні військового майна. Йому загрожує довічне позбавлення волі.