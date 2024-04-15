Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У ході розслідування були встановлено факти придбання членами сім’ї фігуранта дороговартісних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на понад 190 млн грн.

«Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його сімʼї складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами», – йдеться у повідомленні.

Фігурант підозрюється за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як зазначає Бюро, зібрали величезний власний масив доказової бази. НАЗК також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн.

Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.