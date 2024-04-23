Про це повідомляє інформагентство CNA.
Вони призвели до руйнування двох будівель і перекриття доріг.
Ці землетруси є наслідком афтершоків головного землетрусу, що стався 3 квітня і мав магнітуду 7,2, найсильнішого за останні 25 років на Тайвані.
Місцева влада скасувала заняття в школах і роботу в офісах через загрозу нових поштовхів. Поки немає інформації про постраждалих.
Через обвали каміння було перекрито дороги. Енергія від головного землетрусу ще не повністю вивільнилася, тож ймовірні нові афтершоки.