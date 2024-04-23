У вівторок, 23 квітня, на сході Тайваню в окрузі Хуалянь сталися два сильних землетруси магнітудою 6,0 і 6,3.

Про це повідомляє інформагентство CNA.

Вони призвели до руйнування двох будівель і перекриття доріг.

Ці землетруси є наслідком афтершоків головного землетрусу, що стався 3 квітня і мав магнітуду 7,2, найсильнішого за останні 25 років на Тайвані.

Місцева влада скасувала заняття в школах і роботу в офісах через загрозу нових поштовхів. Поки немає інформації про постраждалих.

Через обвали каміння було перекрито дороги. Енергія від головного землетрусу ще не повністю вивільнилася, тож ймовірні нові афтершоки.