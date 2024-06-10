Про це повідомила вдова дисидента Степана Хмари Роксолана.

“Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з-під обстрілів”, — написала вона.

За її словами, військовий загинув в окопі на Харківському напрямку поблизу Вовчанська.

Роксолана Хмара розповіла, що Микола Коханівський воював з 2014 року, був командиром ОУН, який, як свою зіницю, беріг кожного воїна.

Микола Коханівський народився 25 травня 1971 року. Він був українським військовим та громадським діячем.

Коханівський брав участь у парламентських виборах 2012 року, балотуючись в 97-му мажоритарному окрузі (Київська область) від Конгресу українських націоналістів. Однак він отримав трохи більше 1% голосів виборців.

Під час Революції гідності він очолив одну із сотень Самооборони Майдану, яку сформували переважно з членів ОУН — націоналістичної організації, до якої на той час належав і він сам.

Під час російсько-української війни він брав участь у АТО, зокрема захищав Донецький аеропорт.

У травні 2015 року він створив громадську організацію “Добровольчий рух ОУН”, де його обрали Головою Проводу.

У 2017 році поліція затримала Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї. Як розповідала тоді дружина Коханівського Катерина для hromadske, її чоловік застосував зброю під час бійки з екскомандиром одного із взводів “Правого сектору” Русланом Качмалою.

Також Коханівського судили у справі погрому російських банків у 2016 році. 20 лютого представники добробату ОУН закидали камінням будівлю “Сбербанку Росії” та “Альфа-банку” в Києві. За це Миколі Коханівському призначили 2 роки ув’язнення з відстрочкою виконання на рік як “умовний строк”.