Транспортний засіб виявили на території Вінницької області. На місці також знайдено певні боєприпаси, які належать до військового майна, оскільки підозрювані є військовослужбовцями Збройних сил України.

Про це повідомив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в ефірі телемарафону. Він зазначив, що пошуки самих підозрюваних тривають.

“На території Вінницької області виявили транспортний засіб, на якому переміщувалися підозрювані особи. Також на тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна”, – розповів Рихлюк.

Він зазначив, що на території Вінницької та суміжних областей проводиться низка слідчих і розшукових дій для виявлення місцеперебування підозрюваних. Одного з них, ймовірно, підстрелили, оскільки у салоні автівки знайдено сліди крові.

“Дані особи є військовослужбовцями Збройних сил України”, – уточнив представник прокуратури.

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня в районі Гайсина Вінницької області двоє чоловіків вистрілили в поліцейського під час перевірки документів у комендантську годину, в результаті чого один з них – 20-річний поліцейський Максим Зарецький – загинув, його напарник поранений і наразі перебуває у лікарні.