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З 18 травня в Україні набуде чинності змінений закон про мобілізацію, який знижує вік призову, запроваджує початкову військову підготовку та змінює вимоги до проходження ВЛК.

У ньому також описано порядок вручення повісток призовникам. Тепер громадяни будуть по-іншому відповідати перед законом, якщо їх проігнорують. Зміняться й терміни, коли за повісткою потрібно прибути до ТЦК.

“У ТЦК запросили у нас списки працівників виконавчих органів та депутатів – ми надали ці списки. Він (начальник місцевого ТЦК) хотів, щоб ми роздали повістки депутатам. Я сказав, що ми не маємо таких повноважень. Секретар міської ради у телефонному режимі повідомила, щоб з’явилися депутати і взяли повістки”, – розповідають очевидці.

“На сесію прийшов новий воєнком. Я запросив його, щоб він познайомився і представився. Він прийшов на сесію. Вона в нас була неспокійна. Я його представив. Його працівники роздали повістки”, – наостанок додав міський голова.