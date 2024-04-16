Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого обвинувачують у зловживаннях під час закупівлі автівок для армії.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“Олег Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами”, – йдеться у повідомленні.

Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

НАБУ нагадує, що 19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього Першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, а 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.

У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. Після цього, обвинувачений перестав з’являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук, зазначає НАБУ.