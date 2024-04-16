На Буковині повідомили про підозри 11 людям, які, ймовірно, завдали майже 300 мільйонів гривень збитків Чернівецькій митниці через несплату мита та податків. Серед них ексначальник митниці, ексдепутат облради та два керівники.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram.

За даними прокуратури, правоохоронці виявили три організовані групи з понад десяти людей, які діяли на митниці. Ймовірно, вони ухилялися від сплати мита та податків на майже 290 мільйонів гривень.

На Буковині повідомили про підозри 11 людям, які, ймовірно, завдали майже 300 мільйонів гривень збитків Чернівецькій митниці через несплату мита та податків. Серед них ексначальник митниці, ексдепутат облради та два керівники.

Про це повідомили у Facebook спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними прокуратури, правоохоронці виявили три організовані групи з понад десяти людей, які діяли на митниці. Ймовірно, вони ухилялися від сплати мита та податків на майже 290 мільйонів гривень.

Так впродовж 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні в’їжджали вантажівки з комерційними товарами. Робили це за підробленими документами, що давало змогу застосовувати нижчі ставки ввізного мита. Іноді заявляли, що вантажівки були порожніми.

Ймовірно, керівництво митниці забезпечувало позачерговий пропуск цих вантажівок та безперешкодне митне оформлення. Зокрема, йдеться про начальника митниці, який обіймав цю посаду на момент вчинення злочину. Протягом 2017–2019 років начальником митниці був Микола Салагор.

За матеріалами прокуратури, керівництво митниці організовувало жорстоке побиття журналістів, які намагалися викрити діяльність групи.

Одного співорганізатора та чотирьох учасників групи затримали. Членам злочинної організації повідомили підозру за кількома статтями кримінального кодексу. Зокрема, за створення злочинної організації, що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.