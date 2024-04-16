Голова Північного апеляційного господарського суду Олег Хрипун не задекларував будинок у котеджному містечку "Вітаград", у якому, за його ж словами, він періодично "буває".

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

У декларації судді Олега Хрипуна за 2023 рік не вказано, що він має власне житло. Втім вказані володіння земельною ділянкою у Чистопіллі, а також оренда будинку у Підгірцях. Проте журналісти Bihus.Info помітили, що авто, яким користується суддя, вранці виїжджає із дорогого котеджного містечка “Вітаград”, що під Києвом.

У колишньої тещі Хрипуна тут є нерухомість – земельна ділянка, на якій розташований двоповерховий маєток на майже 300 квадратів з власним басейном на території. В соцмережах забудовника сказано, що ціна такого котеджу нині – 870 тисяч доларів, тобто більше ніж 34 мільйонів гривень.

У маєтку проживає колишня дружина судді, із якою він розлучився у 2014 році. Хрипун каже, що нібито не користується цією нерухомістю постійно, а періодично відвідує колишню дружину, тож і “буває тут”. А відтак наполягає, що не знає як і для чого декларувати цей маєток.