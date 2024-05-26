Станом на 16:00 26 травня на Покровському напрямку відбулося найбільше бойових зіткнень з початку цієї доби — вже 27.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті.

Генштаб зазначає, що противник не припиняє спроб просуватися на Харківщині. На Харківському напрямку ворожі сили штурмували позиції від Мурома в напрямку Стариці, і ще два бойові зіткнення відбулися в районах Вовчанська і села Липці.

На Куп’янському напрямку триває ворожа атака біля Новоєгорівки, а на Лиманському — бойові дії поблизу Тернів. На Сіверському напрямку російська авіація здійснила удари неподалік Закітного.

З початку доби, як зазначає Генштаб, тривають також шість бойових зіткнень на Покровському напрямку, зосередження ворожих сил спостерігається біля Новоолександрівки і Уманського.

На Курахівському напрямку два керовані авіабомбардування російських терористів були скинуті у район Костянтинівки.

Обстановка на Придніпровському напрямку, зокрема в районі Кринок, також залишається напруженою. На інших напрямках суттєвих змін у стані конфлікту не спостерігається.