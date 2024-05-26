Про це йдеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті.
Генштаб зазначає, що противник не припиняє спроб просуватися на Харківщині. На Харківському напрямку ворожі сили штурмували позиції від Мурома в напрямку Стариці, і ще два бойові зіткнення відбулися в районах Вовчанська і села Липці.
На Куп’янському напрямку триває ворожа атака біля Новоєгорівки, а на Лиманському — бойові дії поблизу Тернів. На Сіверському напрямку російська авіація здійснила удари неподалік Закітного.
З початку доби, як зазначає Генштаб, тривають також шість бойових зіткнень на Покровському напрямку, зосередження ворожих сил спостерігається біля Новоолександрівки і Уманського.
На Курахівському напрямку два керовані авіабомбардування російських терористів були скинуті у район Костянтинівки.
Обстановка на Придніпровському напрямку, зокрема в районі Кринок, також залишається напруженою. На інших напрямках суттєвих змін у стані конфлікту не спостерігається.
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