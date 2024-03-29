У Кам'янському, яке ворог атакував вночі, ворог потрощив дачний кооператив, ще п'ятеро поранених. Серед них – п'ятирічна дівчинка.

У ніч проти 29 березня російських атак зазнала територія Дніпропетровської області: пошкоджені енергетичні об’єкти й дачний кооператив. Є поранені цивільні, серед них — дитина.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За даними голови ОВА, пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти в Дніпровському, Криворізькому та Кам’янському районах. На одному з них постраждав чоловік – йому надали необхідну медичну допомогу, оговтуватися буде вдома.

У Кам’янському ворог також влучив у дачний кооператив, де поранень зазнали ще п’ятеро людей, серед них — п’ятирічна дівчинка.

Дитині надали меддопомогу: вона лікуватиметься амбулаторно, як і жінки 19 та 47 років, а двох чоловіків, 36 та 47 років, довелося шпиталізувати. Один з них — у важкому стані.

Також, за даними ОВА, унаслідок російського обстрілу зруйновані три дачні будинки, ще чотири — пошкоджені. Понівечені автомобілі.

Загалом протягом ночі оборонці неба знищили над областю 24 повітряні цілі.