З жовтня 2023 року росіяни захопили 505 квадратних кілометрів території України — ISW

З початку року окупанти просунулися на майже 100 кіломерів, уточнили в американському Інституті вивчення війни.

Як повідомляє аналітичний центр, з початку свого наступу у жовтні 2023 року, армія РФ захопила 505 квадратних кілометрів української землі.

“Однак це незначне збільшення швидкості російського просування не відображає загрози успіху російської операції на тлі триваючих затримок допомоги США у сфері безпеки”, – вважають аналітики.

На їхню думку, нестача зброї обмежує можливість ЗСУ проводити ефективні оборонні операції. Також це дає загарбникам гнучкість у проведенні наступальних операцій.

В ISW зауважують, що надходження достатньої та регулярної допомоги та розв’язання проблем, пов’язаних з мобілізацією в Україні, звузили б ці можливості для російських окупантів і забезпечили б ЗСУ здатність зупинити РФ у незначних тактичних досягненнях.

Експерти Інституту вивчення війни також повідомляють, що Збройні Сили України сповільнили темпи просування РФ на захід від Авдіївки після того, як російські війська захопили місто 17 лютого.