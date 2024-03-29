08:34 Росіяни атакували три теплоелектростанції ДТЕК, поранено енергетика, повідомили в компанії
08:21 Реальний ВВП України торік зріс на 5,3% – Держстат
08:12 З жовтня 2023 року росіяни захопили 505 квадратних кілометрів території України — ISW
08:00 За останню добу армія РФ втратила 820 солдатів — Генштаб
07:46 Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень — Генштаб
07:38 В Укренерго розповіли про наслідки нічного масованого обстрілу
07:33 У РФ заявили про збиття 15 снарядів РСЗВ Vampire над Бєлгородом та областю
07:30 Міноборони Швеції не виключає постачання Gripen для України
07:21 У МАГАТЕ заявили, що росіяни щодня обстрілюють Україну з території поблизу ЗАЕС
07:05 Масована атака по Україні: РФ запустила різні типи ракет

28 березня

23:00 РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій після тижневої паузи
22:53 В Одесі вибухнула міна, яку штормом винесло на берег
22:37 ГУР пояснило, що атаки РФ не є “ударами у відповідь” на ураження їхніх НПЗ
22:26 Зеленський: 5-7 систем Patriot від США розблокували б індустрію і небо для наступу
22:18 Буданов розказав, який російський фейк про себе вважає найабсурднішим
22:07 Посли G7 закликали до прозорого відбору нового керівництва ВККС
21:55 Із російської окупації повернули ще трьох дітей разом із родинами
21:40 Понад 5000 бетонних «зубів дракона» встановили на Одещині
21:27 Президент розповів, коли Росія може розпочати новий великий наступ в Україні
21:08 Сирський обговорив з головним генералом США посилення української армії
20:52 Білий дім говорить про підтримку України і нагадує, що для вступу в НАТО треба подолати корупцію
20:25 ЗМІ: Переговори щодо ініціативи Чехії завершені, Україна отримає не 800 тисяч, а 1 мільйон снарядів
20:15 Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень – Генштаб
20:05 Міноборони виграло арбітражі на більш ніж 748 мільйонів гривень
19:42 Відбулося екстрене засідання Ради Україна – НАТО
19:31 Поліція отримала від ТЦК звернення про доставку 30 тис. військовозобов’язаних на Полтавщині
19:18 Нардеп Олексій Гончаренко отримав “незручне” запитання під час свого ефіру в TikTok
18:58 ВАКС продовжив обов’язки судді Верховного суду Князєву
18:49 Зеленський обговорив допомогу Україні зі спікером Палати представників США
18:42 Зеленський зустрівся з делегацією та главою Національних зборів Франції
18:37 У Криму росіяни ймовірно збили власний винищувач Су-35, — ЗМІ
18:13 Держдеп США: Україна повинна відкрито говорити про важку правду з поля бою
17:38 СБУ повідомила про підозру ватажкам «ДНР», які організували «голосування» за Путіна.
17:25 У Херсоні окупанти обстріляли таксі: водій загинув, двоє пасажирів поранено
17:13 Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
16:57 Мар’яна Безугла заявила, що її заяву на вихід з фракції “Слуга народу” не прийняли
16:43 ЦПД спростував фейк щодо підготовки РФ до наступу на Харків
16:23 Представники Міноборони зустрілись з представниками Європарламенту: обговорили постачання зброї

З жовтня 2023 року росіяни захопили 505 квадратних кілометрів території України — ISW

П’ятниця, 29 березня 2024, 08:12
ВСУ как могут сдерживают продвижение россиян / фото facebook.com/JointForcesCommandAFU

Як повідомляє аналітичний центр, з початку свого наступу у жовтні 2023 року, армія РФ захопила 505 квадратних кілометрів української землі.

“Однак це незначне збільшення швидкості російського просування не відображає загрози успіху російської операції на тлі триваючих затримок допомоги США у сфері безпеки”, – вважають аналітики.

На їхню думку, нестача зброї обмежує можливість ЗСУ проводити ефективні оборонні операції. Також це дає загарбникам гнучкість у проведенні наступальних операцій.

В ISW зауважують, що надходження достатньої та регулярної допомоги та розв’язання проблем, пов’язаних з мобілізацією в Україні, звузили б ці можливості для російських окупантів і забезпечили б ЗСУ  здатність зупинити РФ у незначних тактичних досягненнях.

Експерти Інституту вивчення війни також повідомляють, що Збройні Сили України сповільнили темпи просування РФ на захід від Авдіївки після того, як російські війська захопили місто 17 лютого.

  • За останню добу армія РФ втратила 820 солдатів, — Генштаб.
  • Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень, – Генштаб.
  • З початку повномасштабного вторгнення СБУ знищили 800 танків.

 

 

Межа у Telegram

Підписатись