Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС.

О 00:32 Повітряні Сили попереджали про активність бортів Ту-95МС, а о 03:52 військові повідомили про пуски керованих ракет. О 04:51 Повітряні Сили повідомили про зліт трьох МІГ-31К – носіїв “Кинджалів”, а о 04:54 – про пуски ракет.

У зв’язку з масованим ракетним обстрілом України військами РФ Польща підняла в повітря військову авіацію для забезпечення безпеки свого повітряного простору. Про це Оперативне командування ЗС Польщі повідомило у мережі X.

Протягом ночі вибухи лунали у Дніпрі та області, на Черкащині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та Львівщині, повідомляли телеграм-канали.

Унаслідок ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі Дніпропетровщини. Сили РФ атакували в області ряд об’єктів критичної інфраструктури, повідомляв керівник ОВА Лисак.