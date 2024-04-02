У Гаазі триває конференція щодо справедливості для України, тобто притягнення до відповідальності всіх російських убивць і терористів.

За його словами, у Дніпрі працюють всі служби над ліквідацією наслідків ракетного удару.

“Я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч. Це найважливіше. Не менш важливо й те, що російські терористи отримують відповіді на їхні удари. Щоразу далекобійніші відповіді. Дякую кожному нашому воїну, усім українцям та українкам, які це забезпечують. Російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, усі вони повинні відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться. Зло повинне втрачати. І втрачатиме”, — заявив Зеленський.

Він наголосив, що ППО для України — це захист життя.

“Це те, що має працювати, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору”, — впевнений президент.

Глава держави подякував Нідерландам та всіх причетних до притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

“На сьогодні тільки слідчими Національної поліції України зареєстровано вже більш як 114 тис. злочинів, пов’язаних з агресією Росії. У кожній справі треба встановити справедливість. Щоб люди відчували це, і щоб Росія відповідала юридично. Активно працюємо з партнерами й щодо активів держави-терориста та пов’язаних із нею осіб. Усі заморожені російські активи у різних юрисдикціях мають бути спрямовані на підтримку захисту від російської агресії та на відновлення нормального життя нашої країни після російського терору. Це безумовна річ. І в цьому році потрібен реальний прогрес щодо відповідних цілком справедливих рішень, передусім в американських та європейських юрисдикціях”, — зазначив він.