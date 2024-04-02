Про інцидент повідомляє прокуратура Київщини.
«За даними слідства, підозрюваний вимагав від мешканця Київщини 15 тисяч доларів США. За цю суму правоохоронець обіцяв вплинути на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки задля зняття чоловіка з військового обліку для вільного перетину державного кордону», — повідомляють у прокуратурі.
Зазначається, що чоловіка затримали одразу після отримання коштів. За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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