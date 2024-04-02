Під час перевірки з’ясувалось, що корабель завантажений підсанкційним товаром.

У німецький порт Росток у Балтійському морі випадково зайшов вантажний корабель Atlantic Navigator ІІ, який прямував з Росії до США.

Окрім підсанкційного вантажу, виявили ще й уран, на який світова спільнота санкцій не наклала.

Джерела стверджують, що корабель прямував із Санкт-Петербургу до США. 4 березня на судні з’явились проблеми з гвинтом, тому йому довелось зайти на ремонт до німецького порту.

Поки судно ремонтували, на борт піднялись німецькі чиновники. Під час огляду вони виявили предмети, які потрапили під санкції ЄС — березову деревину. Крім того, відшукали збагачений уран: цей товар не перебуває під санкціями. Збагачений уран вільно їхав з РФ до США і призначався для американських атомних станцій.

Орієнтовна вартість усього вантажу, який прямував до США — 40 млн євро. Наголошується, що це інсайдерська інформація і тому вимагає підтвердження.

До слова, США не накладало обмежень ні на торгівлю деревиною, ні на торгівлю збагаченим ураном. Протягом минулого року американці придбали у росіян деревину, і сплатили за це 2 млрд дол.

Деякі деталі про корабель Atlantic Navigator ІІ можна відшукати на порталі Marinetraffic. Вказується, що корабель має довжину 192,89 метра, ширину 27,8 метра.