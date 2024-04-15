За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, переспрямування грошей,що призначені для телемарафону "Єдині новини" і телеканалу "FREEDOM", на закупівлю безпілотників і пікапів для ЗСУ "не є доцільним".

Про це йдеться у відповіді Шмигаля на петицію, яка набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.

Прем’єр відповів, що що фінансування телемарафону є великою складовою протидії збройної агресії РФ проти України, зокрема в інформаційному просторі.

“Забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки… Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним”, — йдеться у відповіді.

За словами прем’єр-міністра, водночас урядом “на системній основі” проводиться постійна робота із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, у тому числі міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони.