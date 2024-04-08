"Єдині новини" фактично перетворилися на телевізійний холдинг Офісу президента. Ще й абсолютно безкоштовно – за гроші олігархів і платників податків.

Про це пише видання “Українська правда”.

Більшість телеканалів, за винятком Суспільного, не дотримуються балансу в представленні політичних сил, зазначає УП.

Видання дізнавалося, як зараз працює телемарафон, хто контролює його роботу і чому влада не хоче відмовлятися від цього інформаційного інструменту.

Зокрема УП пише, що владі невигідно закривати телемарафон, адже його існуванням вона забезпечує собі стабільну інформаційну підтримку й мінімізує будь-які прояви політичної конкуренції.

Водночас ніхто із власників каналів не хоче бути першим, хто вийде з “Єдиних новин”, адже це неминуче буде потрактовано якщо не як протест, то як політичний жест.

За даними видання, на самому початку існування “єдиний марафон” мав двох опікунів від влади: тодішнього заступника Андрія Єрмака Кирила Тимошенка і колишнього міністра культури Олександра Ткаченка.

Ткаченко особисто щотижня проводив наради з керівниками телеканалів, під час яких обговорювали контент-план телемарафону. А Тимошенко відповідав за просування потрібних Офісу президента тем і координацію виробництва контенту взагалі.

Після звільнення і Ткаченка, і Тимошенка в історії “Єдиних новин” почався принципово новий етап.

“Зараз там усе в напіванархічному стані. Якась мінімальна координація між телеканалами є. Але такого, як було за Ткаченка, коли на нарадах обговорювали конкретні теми, на яких варто акцентувати увагу, немає. Багато що на себе перейняла Даша Зарівна, яка ніби відповідає за медійку тільки Єрмака, але її вплив поширився на весь Офіс. З іншого боку є Діма Литвин. Він пише тексти президентові, але водночас дає йому медіапоради. Ще є Подоляк. Але він все більше закривається в своєму кабінеті і тільки включається в ефіри”, – розповів УП один із впливових членів команди Володимира Зеленського.