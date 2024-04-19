Про це повідомили у Єлисейському палаці.
Він зазначив, що Ізраїль вклав багато зусиль та коштів у розвиток своєї системи протиракетної оборони протягом десятиліть.
“Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України”, — додав Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.
Макрон підкреслив, що обмежені ресурси Європи ускладнюють можливість побудови аналогічної системи для України.
Раніше британський міністр закордонних справ Девід Кемерон також висловив обережність стосовно втручання в конфлікт між Україною та Росією, наголошуючи на ризику ескалації та повномасштабної війни в Європі.
- Відомо чому Британія не може допомогти Україні зі збиттям дронів, — Кемерон
- Боррель пояснив, чому Захід не буде захищати небо над Україною
- Захист ізраїльського неба Сполученими Штатами викликає заздрість і гнів українців, — WSJ