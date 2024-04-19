Президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що неможливо побудувати для України таку ж саму систему протиракетної оборони, як у Ізраїлі, оскільки цей процес вимагає значних ресурсів та тривалого часу.

Про це повідомили у Єлисейському палаці.

Він зазначив, що Ізраїль вклав багато зусиль та коштів у розвиток своєї системи протиракетної оборони протягом десятиліть.

“Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України”, — додав Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

Макрон підкреслив, що обмежені ресурси Європи ускладнюють можливість побудови аналогічної системи для України.

Раніше британський міністр закордонних справ Девід Кемерон також висловив обережність стосовно втручання в конфлікт між Україною та Росією, наголошуючи на ризику ескалації та повномасштабної війни в Європі.