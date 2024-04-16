Військові конфлікти в Україні та в Ізраїлі неможна порівнювати, а країни Заходу будуть захищати повітряний простір Ізраїлю через низку причин.

Про це високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 16 квітня, пише Європейська правда.

За словами дипломата, ситуація з захистом повітряного простору України та Ізраїлю з боку союзників – це “дві відмінні речі, які не можна порівняти”.

Насамперед Боррель нагадав, що в Ізраїлі є багаторівнева система захисту повітряного простору “Залізний купол”, і для розгортання в Європі її аналога знадобилося б багато часу та фінансових ресурсів, яких немає.

“По-друге, під час іранської атаки ракети пролітали над військово-повітряними базами, які належать Франції, США та Йорданії. І вони також захищали свої бази. В Україні цього немає. Там немає військово-повітряних баз, які належать США, Британії чи Йорданії”, – пояснив він.

Водночас Боррель заявив про необхідність для Євросоюзу зміцнювати спроможності української ППО.

“У понеділок (22 квітня. – Ред.), коли зустрічатимуться міністри оборони (країн-членів ЄС. – Ред.), сподіваюсь, що в нас будуть досить конкретні зобов’язання в цьому напрямку”, – сказав він раніше під час пресконференції.