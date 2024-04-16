Про це високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 16 квітня, пише Європейська правда.

За словами дипломата, ситуація з захистом повітряного простору України та Ізраїлю з боку союзників – це “дві відмінні речі, які не можна порівняти”.

Насамперед Боррель нагадав, що в Ізраїлі є багаторівнева система захисту повітряного простору “Залізний купол”, і для розгортання в Європі її аналога знадобилося б багато часу та фінансових ресурсів, яких немає.

“По-друге, під час іранської атаки ракети пролітали над військово-повітряними базами, які належать Франції, США та Йорданії. І вони також захищали свої бази. В Україні цього немає. Там немає військово-повітряних баз, які належать США, Британії чи Йорданії”, – пояснив він.

Водночас Боррель заявив про необхідність для Євросоюзу зміцнювати спроможності української ППО.

“У понеділок (22 квітня. – Ред.), коли зустрічатимуться міністри оборони (країн-членів ЄС. – Ред.), сподіваюсь, що в нас будуть досить конкретні зобов’язання в цьому напрямку”, – сказав він раніше під час пресконференції.