Втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до ескалації конфлікту.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.

Про це він сказав в інтерв’ю LBC.

На питання, чому Королівські ВПС не можуть збивати безпілотники над Україною, глава МЗС відповів, що втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до ескалації конфлікту.

“Я думаю, що складність у тому, що… якщо ви хочете уникнути розширення війни в Європі, я думаю, що єдине, чого вам потрібно уникати, – це прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це було б небезпекою ескалації”, – зазначив Кемерон.

Він додав, що використання винищувачів “не обов’язково є найкращим способом збивати ракети та безпілотники”, адже системи протиповітряної оборони “є більш ефективними”.

З огляду на це Кемерон вказав, що для України існує велика потреба у системах протиповітряної оборони, зокрема Patriot, яких не має Велика Британія.

Нагадаємо, що Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Літаки Королівських ВПС Великої Британії збили “кілька” ударних безпілотників під час масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

Після цього міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Ізраїль має право дати відповідь на широкомасштабну атаку Ірану, однак Лондон сподівається, що він цього не робитиме.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден під час розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.