За попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

“«Приліт» одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху“, – йдеться у повідомленні.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що за попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників.

Інформації про постраждалих наразі немає.