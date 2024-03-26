Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.
“«Приліт» одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху“, – йдеться у повідомленні.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що за попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників.
Інформації про постраждалих наразі немає.
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