Про це повідомило Міністерство оборони.

Умєров наголосив на великому значенні допомоги Європарламенту і Європейського Союзу Україні для протистояння російській агресії.

Голова комітету закордонних справ Європейського парламенту Девід Макалістер сказав, що візит відразу декількох голів комітетів Європарламенту в Україну є сигналом непохитної всепартійної підтримки нашої держави.

“Ми цінуємо відвагу українських військових. Ми продовжимо вас підтримувати і будемо вимагати давати Україні те, що вам насправді потрібно”, – сказав Макалістер.