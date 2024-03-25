Про це очільник спецслужби Василь Малюк розповів в інтерв’ю каналу ISTV.

За його словами, підрив авто, в якому був російський пропагандист і бойовик, було вчинено за допомогою протитанкової міни.

Водій Прилєпіна був ліквідований, сам Захар – важко поранений.

“Хай тепер радіє життю”, – саркастично прокоментував голова Служби безпеки України.

Нагадаємо, 6 травня 2023 року в Нижегородській області РФ, за 50 км від міста Бор, підірвали single автомобіль Audi, в якому їхав російський пропагандист, письменник, прибічник агресії проти України, колишній бойовик “ДНР” Захар Прилєпін.

Тоді він заявив, що нього зламані обидві ноги і “ще там щось”.