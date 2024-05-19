Міністерство оборони Німеччини спільно з Міністерством фінансів готує запит на виділення додаткових 3,8 млрд євро для України. Цей запит буде поданий на затвердження у парламенті у червні з метою надання фінансової підтримки Україні.

Про це повідомляє Bild am Sonntag.

Уряд виділив цього року 7,1 млрд євро, які майже повністю розплановані. Залишилося лише 300 млн євро на закупівлю нових партій зброї для України.

За наданою інформацією, німецьке фінансове міністерство попередньо уже схвалило запит міністра оборони Бориса Пісторіуса.

“Німеччина не повинна зупинятися у зміцненні оборони України. Якщо ми можемо, треба надати додаткову зброю цього року. Якщо вдасться досягти консенсусу всередині уряду, ми зможемо знайти гроші у поточному фінансовому році”, – повідомляє джерело.

План бюджету на 2025 рік може стати складнішим. Згідно з інформацією Bild, Міноборони Німеччини просить додаткові 6,7 млрд євро для фінансування Бундесверу, тоді як для України передбачається виділення рекордних 15 млрд євро допомоги.

Нагадаємо, що лідер МЗС Німеччини наголошує на важливості подальшої міжнародної підтримки у забезпеченні протиповітряної оборони для України. У зв’язку з останнім наступом російських військ у Харківській області, Анналена Бербок висловила необхідність перекриття шляхів постачання зброї з Росії.