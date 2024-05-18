Під час розмови з канцлером Німеччини президентка Молдови зазначила допомогу ФРН для Києва.

Про це пише DW.

Молдова готується стати “стратегічним хабом” для відновлення України після завершення повномасштабної війни й планує взяти на себе відповідну роль.

“Демократична та стабільна Молдова є надійним сусідом України, з якою ми маємо спільний кордон завдовжки 1200 кілометрів”, — сказала Санду на інтервʼю.

Під час розмови з Шольцом, президентка Молдови згадала допомогу, яку Німеччина надає Києву, і зазначила, що підтримка України в умовах російської агресії також є необхідною для Молдови.

“Моя країна не була б сьогодні у безпеці, якби Україна не дала Росії таку відсіч”, — наостанок додала Санду.

Політики обговорили наслідки війни в Україні для Молдови. В цьому контексті Шольц повідомив Санду, що Німеччина знає про спроби Росії за допомогою проросійських діячів дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Також було згадано про вступ Молдови до ЄС з Придністровʼям.