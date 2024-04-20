Німеччина розглядає можливість фінансування додаткових закупівель на додаток до чотирьох систем ППО Patriot (вартістю 1,3 млрд. доларів США), до наказу канцлера Олафа Шольца у березні.

Про це повідомляє Bloomberg в новині.

Запланована допомога все ще перебуває на початковій стадії, і офіційні особи досі намагаються визначити, як фінансувати замовлення на розширення, яке може становити близько 2,6 мільярда євро.

Речник Міністерства оборони в Берліні відмовився коментувати конкретні проєкти закупівель, натомість у загальних рисах згадавши про бажання уряду краще оснастити збройні сили.

У березні бюджетний комітет нижньої палати в Берліні схвалив закупівлю перших чотирьох “Патріотів”. Очікується, що перший буде доставлений до кінця 2025 року.

Збройні сили Німеччини планують зберегти її як найважливішу систему наземної ППО до 2030 року.