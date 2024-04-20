Про це повідомляє Bloomberg в новині.
Запланована допомога все ще перебуває на початковій стадії, і офіційні особи досі намагаються визначити, як фінансувати замовлення на розширення, яке може становити близько 2,6 мільярда євро.
Речник Міністерства оборони в Берліні відмовився коментувати конкретні проєкти закупівель, натомість у загальних рисах згадавши про бажання уряду краще оснастити збройні сили.
У березні бюджетний комітет нижньої палати в Берліні схвалив закупівлю перших чотирьох “Патріотів”. Очікується, що перший буде доставлений до кінця 2025 року.
Збройні сили Німеччини планують зберегти її як найважливішу систему наземної ППО до 2030 року.
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