Про це повідомляє урядовий портал.
Наразі українці, що прибули до Норвегії через війну, можуть отримати захист на 12 місяців і продовжити його ще двічі.
Тож ті, хто приїхали в країну одразу після початку повномасштабного вторгнення, мають менше одного року до кінця цього терміну.
Міністерка Енгер Мель вважає, що через “непередбачуваність ситуації в Україні” та задля “гнучкості в ухваленні правильних рішень у потрібний час” парламенту варто збільшити загальний термін тимчасового захисту до п’яти років.
«Оскільки ми зараз пропонуємо продовжити ці дозволи до п’яти років, уряд і Стортинг матимуть більше часу та альтернативні варіанти дій для вирішення ситуації українців, які приїхали до Норвегії.
Ситуація в Україні залишається невирішеною, і можливість продовження дозволу на два додаткові роки дасть нам можливість вибрати найкраще рішення в будь-який час», — каже міністр юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мель (Центристська партія).
При цьому урядовець не виключає, що скасування цієї схеми та перехід до звичайних дозволів на перебування станеться раніше.
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