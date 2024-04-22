Допомога буде надаватися протягом щонайменше п'яти років, "але, можливо, й більше".

У парламенті Норвегії розглядають можливість значного збільшення довгострокової допомоги Україні, яку наразі готовий надавати Осло.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде, повідомляє Bloomberg.

За словами глави МЗС, це питання обговорюватимуть із партіями, що представлені у парламенті. Він додав, що йдеться про “значне збільшення” програми “Нансен”, що наразі передбачає 75 мільярдів крон (6,8 мільярда доларів).

Міністр зауважив, що хоча в уряді “ще не визначилися з конкретними цифрами”, допомога буде надаватися протягом щонайменше п’яти років, “але, можливо, й більше”.

“Сенс полягає в тому, що ми всі повинні робити більше, і що ніхто не зробив достатньо”, – сказав Ейде.