Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування «Південь» новопризначеного командира.
Шаповалов підкреслив, що прийняв посаду з великою подякою за потужну роботу Андрія Ковальчука, який раніше був командувачем ОК «Південь».
“Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу та наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та в досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів”, – зазначив бригадний генерал.
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