Бригадний генерал Геннадій Шаповалов став новим командувачем Оперативного командування «Південь». Його вже представили особовому складу.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування «Південь» новопризначеного командира.

Шаповалов підкреслив, що прийняв посаду з великою подякою за потужну роботу Андрія Ковальчука, який раніше був командувачем ОК «Південь».

“Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу та наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та в досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів”, – зазначив бригадний генерал.