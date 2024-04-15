Про це повідомив Шведюк у зверненні на сторінці ОК “Захід” у Facebook

“Дуже вдячний за довіру командуванню, яке поклало на мене цю відповідальну місію. Це велика честь і привілей, і я розумію, що воно несе за собою велику відповідальність перед вами, перед нашими військовими частинами і перед Україною”, — звернувся він.

За його словами, наразі “ми стоїмо перед великими викликами та завданнями, які потребують нашої кропіткої роботи, відданості та професіоналізму”.

Бригадний генерал написав: “ядро оперативного командування Захід — велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі”.

“І я вірю, що ваш потенціал як команди досягне ще більших успіхів”, — повідомив він.

Шведюк додав, що прагне до того, “щоб командування Захід стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності”.

“Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо”, — йдеться у зверненні.