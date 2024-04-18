Про це повідомила СБУ.
За даними спецслужби, керівник “Російської громади Полтавщини” створив на замовлення розвідки РФ понад 60 антиукраїнських публікацій, спрямованих на дискредитацію Сил оборони та підрив довіри до України з боку міжнародних партнерів.
За даними слідства, засуджений у своїх дописах підтримував збройну агресію Росії, а також виправдовував воєнні злочини російських військ в Україні.
“Так, наприклад, він заперечував ракетні удари загарбників по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та енергооб’єктах Києва”, – повідомляють в СБУ.
За свою діяльність чоловік отримав від окупантів винагороду, майже еквівалентну 250 тисячам гривень.
“На основі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 15 років тюрми”, – пояснили в спецслужбі.
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