Суд визнав винним у державній зраді та виправдовуванні збройної агресі РФ проти України очільника ГО "Російська громада Полтавщини".

Про це повідомила СБУ.

За даними спецслужби, керівник “Російської громади Полтавщини” створив на замовлення розвідки РФ понад 60 антиукраїнських публікацій, спрямованих на дискредитацію Сил оборони та підрив довіри до України з боку міжнародних партнерів.

За даними слідства, засуджений у своїх дописах підтримував збройну агресію Росії, а також виправдовував воєнні злочини російських військ в Україні.

“Так, наприклад, він заперечував ракетні удари загарбників по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та енергооб’єктах Києва”, – повідомляють в СБУ.

За свою діяльність чоловік отримав від окупантів винагороду, майже еквівалентну 250 тисячам гривень.

“На основі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 15 років тюрми”, – пояснили в спецслужбі.