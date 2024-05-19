Про свою участь у забігу та збір коштів Браже повідомила у своєму акаунті у соцмережі Х.
“Я біжу свій перший півмарафон. Мій номер 815 – стільки днів Україна бореться з російською агресією. Моя справа – збір коштів на дрони в Україну. Будь ласка, підтримуйте та пожертвуйте”, – написала міністерка.
I’m running my first half marathon.
My number is 815 – so many day Ukraine🇺🇦 has been fighting Russian aggression.
My cause is raising funds for drones to Ukraine.
PLEASE, SUPPORT AND DONATE!
@ziedot_lv @UKRinLatvia https://t.co/rJhVZeHC8S
— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 18, 2024
Вона додала, що загалом вдалося зібрати майже 10 тисяч євро. Зауважимо, що збір на дрони на платформі Ziedot проводять у співпраці з посольством України у Латвії.
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