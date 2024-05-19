Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже подолала напівмарафонну дистанцію у 21 кілометр у Ризькому марафоні з метою збору коштів на БпЛА для України.

Про свою участь у забігу та збір коштів Браже повідомила у своєму акаунті у соцмережі Х.

“Я біжу свій перший півмарафон. Мій номер 815 – стільки днів Україна бореться з російською агресією. Моя справа – збір коштів на дрони в Україну. Будь ласка, підтримуйте та пожертвуйте”, – написала міністерка.

I’m running my first half marathon. My number is 815 – so many day Ukraine🇺🇦 has been fighting Russian aggression. My cause is raising funds for drones to Ukraine. PLEASE, SUPPORT AND DONATE! ⁦@ziedot_lv⁩ ⁦@UKRinLatvia⁩ https://t.co/rJhVZeHC8S — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 18, 2024

Вона додала, що загалом вдалося зібрати майже 10 тисяч євро. Зауважимо, що збір на дрони на платформі Ziedot проводять у співпраці з посольством України у Латвії.