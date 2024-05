Про свою участь у забігу та збір коштів Браже повідомила у своєму акаунті у соцмережі Х.

“Я біжу свій перший півмарафон. Мій номер 815 – стільки днів Україна бореться з російською агресією. Моя справа – збір коштів на дрони в Україну. Будь ласка, підтримуйте та пожертвуйте”, – написала міністерка.

I’m running my first half marathon.

My number is 815 – so many day Ukraine🇺🇦 has been fighting Russian aggression.

My cause is raising funds for drones to Ukraine.

PLEASE, SUPPORT AND DONATE!

⁦@ziedot_lv⁩ ⁦@UKRinLatvia⁩ https://t.co/rJhVZeHC8S

— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 18, 2024