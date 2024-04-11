Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.
Рішення було прийняте після підписання Угоди між Україною та Латвією про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
«Цього року Латвія надасть військову підтримку на суму близько 112 мільйонів євро. Латвія також допомагатиме з відновленням та відбудовою, захистом критичної інфраструктури, розмінуванням, безпілотними технологіями та кібербезпекою», – написав Зеленський.
Глава держави також подякував Латвії за готовність допомагати Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.
- Між Україною та Латвією підписано безпекову угоду
- Голова МЗС Латвії пояснив, як забезпечити 100 мільярдів для України
- Безпека на першому місці: Латвія обіцяє Україні військову допомогу