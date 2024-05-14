На закритому засіданні у вівторок уряд Латвії ухвалив рішення про виділення 10 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України, крім того, влітку Україні поставлять чергову партію дронів.

Про це повідомили журналістам після засідання прем’єр-міністр Евіка Сіліня і міністр оборони Андріс Спрудс, передає портал Delfi.

Ця сума грошей передбачена на чеську ініціативу щодо постачання артилерійських боєприпасів Україні.

Спрудс повідомив, що на виділені Латвією гроші передбачається придбати понад 3 тис. великокаліберних 155-міліметрових снарядів.

Говорячи про діяльність очолюваної Латвією і Великою Британією коаліції дронів, Спрудс нагадав, що нещодавно Латвія вже відправила Україні приблизно 100 дронів. На червень заплановано відправлення другої партії, що складається з приблизно 1000 бойових дронів різної потужності. Наразі країни-учасниці коаліції заявили про фінансування в розмірі понад півмільярда євро на закупівлю дронів.

Цього і в наступні два роки Латвія надасть Україні військову підтримку в розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту. Цього року це 112 млн євро, нагадав міністр.