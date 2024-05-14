Про це повідомили журналістам після засідання прем’єр-міністр Евіка Сіліня і міністр оборони Андріс Спрудс, передає портал Delfi.
Ця сума грошей передбачена на чеську ініціативу щодо постачання артилерійських боєприпасів Україні.
Спрудс повідомив, що на виділені Латвією гроші передбачається придбати понад 3 тис. великокаліберних 155-міліметрових снарядів.
Говорячи про діяльність очолюваної Латвією і Великою Британією коаліції дронів, Спрудс нагадав, що нещодавно Латвія вже відправила Україні приблизно 100 дронів. На червень заплановано відправлення другої партії, що складається з приблизно 1000 бойових дронів різної потужності. Наразі країни-учасниці коаліції заявили про фінансування в розмірі понад півмільярда євро на закупівлю дронів.
Цього і в наступні два роки Латвія надасть Україні військову підтримку в розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту. Цього року це 112 млн євро, нагадав міністр.
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