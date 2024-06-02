Про це написав підполковник Національної гвардії України, командир бригади спеціального призначення “Азов” Денис Прокопенко з позивним «Редіс».

“Вони витримали перший, найважчий удар, та на своїх плечах винесли оборону Маріуполя, на довгі 86 днів скувавши на собі тисячі окупантів. Вони дали Україні дорогоцінний час. Вони виконали наказ. Мій біль за це, як командира, не зрівняється із тим болем, який відчувають родини наших побратимів, котрі вже третій рік чекають на своїх близьких”, — написав «Редіс».