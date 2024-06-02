Про це написав підполковник Національної гвардії України, командир бригади спеціального призначення “Азов” Денис Прокопенко з позивним «Редіс».
“Вони витримали перший, найважчий удар, та на своїх плечах винесли оборону Маріуполя, на довгі 86 днів скувавши на собі тисячі окупантів. Вони дали Україні дорогоцінний час. Вони виконали наказ. Мій біль за це, як командира, не зрівняється із тим болем, який відчувають родини наших побратимів, котрі вже третій рік чекають на своїх близьких”, — написав «Редіс».
Він додав, що понад 700 днів полонені азовці знаходяться у нелюдських умовах ворожої неволі.
“Їхніх імен досі не знайти серед тих, кому пощастило отримати жадану свободу. Хоча саме вони заслуговують на неї, як ніхто”, — наголосив Прокопенко.
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