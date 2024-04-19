На Бахмутському напрямку ЗСУ зараз дуже важко.

Про це розповів Офіцер секції планування бригади “Рубіж”, Майор НГУ Дмитро Кожубенко в прямому етері.

“Обстріли ФАБами, КАБами здійснюються постійно. Росіяни обстрілюють не тільки житлові квартали, як зазвичай. За допомогою авіаційних бомб окупанти обстрілюють наші позиції в посадках, на полях. Вони їх використовують по всьому, що їм тільки заманеться. Після Авдіївки вони побачили, що знищення наших позицій – доволі дієвий спосіб. Після того їхній штурмовій піхоті не потрібно штурмувати з боєм. Можна просто зайти на позиції, зачистити, добити тих, хто залишився. ФАБ не залишає шансів нікому, якщо потрапляє на позиції”, – повідомив майор НГУ.

Проблема в тому, що за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів, знищити літак армійської авіації доволі не просто, зауважив він.

“У них велика швидкість, і вони відстрілюють теплові ловушки. Дійсно, противник поводить себе дуже зухвало в плані авіації. Він дозволяє собі залітати в глибину нашої оборони, користуючись тим, що у нас недостатня кількість сил ППО та нашої авіації, яка може їм протидіяти”, – додав Кожубенко.

За його словами, поки західні партнери не передадуть те, що обіцяють, зокрема ППО і авіацію, простояти армії РФ буде складно.

“Ми не можемо протидіяти авіації РФ стрілковою зброєю. Можемо лише пробувати збивати їхню авіацію наявними переносними зенітно-ракетними комплексами. Але знову ж таки, це доволі важка справа. Якщо гелікоптер, який являється не таким швидким, ми що можемо вразити, то армійська авіація це проблема. Гелікоптери зараз мало використовуються і працюють із недосяжних для нас дистанцій. Росіяни прекрасно розуміють, що вони являються більш вразливою ціллю”, – додав Кожубенко.