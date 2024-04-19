Один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

Зазначається, що ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 (це зенітний ракетний комплекс дальнього радіуса дії С-200, модифікований фахівцями ГУР).

Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

“Зазначимо, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата”, – йдеться у повідомленні ГУР.